Пензенский Россельхознадзор провел в 2018 году почти 1700 проверок

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28 декабря 2018, 19:02Общество
Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели в 2018 году 182 плановых и более 1500 внеплановых проверок.
Они следили за состоянием домашнего скота и диких животных, занимались ликвидацией очагов заражения опасными заболеваниями. Особое внимание уделили и растениеводству. А 2018-м ряд земель сельхозназначения оказался непригодным для дальнейшего использования - на них появились карантинные сорняки.
«На территориях Тамалинского, Бековского районов была выявлена амброзия трехраздельная. В Нижнеломовском, Земетчинском и Лопатинском, Пензенском - золотистая картофельная нематода. В последнем еще и повилика полевая», - рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Баграт Пирумов.
Нарушения были выявлены в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. На ответственных лиц были составлены административные протоколы.
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