Пензенский Ромео. Мужчина залез в квартиру бывшей возлюбленной

Пензенец проник в жилище через балкон. Испуганная девушка позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартиру ворвался неизвестный. Когда на место прибыли росгвардейцы, мужчина уже стоял в комнате. Его задержали, пензячка узнала в нем своего бывшего 31-летнего возлюбленного.

Мужчина пояснил, что совершил этот поступок из-за того, что девушка не хотела с ним общаться и не шла на контакт, а он желал вернуть ее. Пензенца передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».