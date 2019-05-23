23 мая 2019, 15:37Общество

Пензенский Ромео. Мужчина залез в квартиру бывшей возлюбленной

В Пензе задержали мужчину, который ночью забрался в квартиру своей бывшей девушки.

Пензенец проник в жилище через балкон. Испуганная девушка позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартиру ворвался неизвестный. Когда на место прибыли росгвардейцы, мужчина уже стоял в комнате. Его задержали, пензячка узнала в нем своего бывшего 31-летнего возлюбленного.

Мужчина пояснил, что совершил этот поступок из-за того, что девушка не хотела с ним общаться и не шла на контакт, а он желал вернуть ее. Пензенца передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 105

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ