Пензенский Ромео. Мужчина залез в квартиру бывшей возлюбленной

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23 мая 2019, 15:37Общество
В Пензе задержали мужчину, который ночью забрался в квартиру своей бывшей девушки.
Пензенец проник в жилище через балкон. Испуганная девушка позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартиру ворвался неизвестный. Когда на место прибыли росгвардейцы, мужчина уже стоял в комнате. Его задержали, пензячка узнала в нем своего бывшего 31-летнего возлюбленного.
Мужчина пояснил, что совершил этот поступок из-за того, что девушка не хотела с ним общаться и не шла на контакт, а он желал вернуть ее. Пензенца передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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