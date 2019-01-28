Пензенский ревнивец жестоко расправился с бывшей и ее парнем - прокуратура

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28 января 2019, 16:04Криминал
35-летнего жителя Пензы обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительнице и ее новому возлюбленному.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 39-летняя женщина поссорилась с сожителем и выгнала его из своего дома на улице Клары Цеткин. У мужчины остались в квартире вещи, которые он решил забрать утром 9 декабря.
Пензенец разбил окно, пробрался в жилище и увидел бывшую возлюбленную в объятьях другого мужчины. Он схватил свой туристический нож, несколько раз вонзил его в 33-летнего соперника и выгнал его на улицу. В этот момент он накинулся на женщину и стал избивать ее руками и ногами.
Потерпевший вызвал полицию. Ревнивца задержали. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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