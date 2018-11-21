Пензенский регион – один из лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

21 ноября в Москве в рамках Транспортной недели назвали лучшие регионы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Пензенская область – в их числе.

Награда досталась региону за высокую исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных задач проекта. В тройку лучших также вошли Республика Удмуртия и Саратовская область, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Конечно, результат меня очень обрадовал. Мы не сбавили темп, не опустили планку, взятую в прошлом году, когда мы заняли второе место по стране. Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, главы муниципальных образований, проектные организации – все отлично справились с задачей», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Также он отметил, что в 2019 году работа в данном направлении будет продолжена, так как в области еще есть дороги, которые требуют капитального ремонта.

«Пензенская область сделает все, чтобы выполнить задачу о приведении дорог в нормативное состояние, поставленную российским регионам президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».