Пензенский регион – один из лучших по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

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21 ноября 2018, 17:58Общество
21 ноября в Москве в рамках Транспортной недели назвали лучшие регионы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Пензенская область – в их числе.
Награда досталась региону за высокую исполнительскую дисциплину при достижении приоритетных задач проекта. В тройку лучших также вошли Республика Удмуртия и Саратовская область, сообщили в пресс-центре облправительства.
«Конечно, результат меня очень обрадовал. Мы не сбавили темп, не опустили планку, взятую в прошлом году, когда мы заняли второе место по стране. Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, главы муниципальных образований, проектные организации – все отлично справились с задачей», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Также он отметил, что в 2019 году работа в данном направлении будет продолжена, так как в области еще есть дороги, которые требуют капитального ремонта.
«Пензенская область сделает все, чтобы выполнить задачу о приведении дорог в нормативное состояние, поставленную российским регионам президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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