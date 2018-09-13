Пензенский рецидивист пошел на кражу и вернулся в тюрьму

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13 сентября 2018, 11:33Криминал
В Пензе злоумышленник похитил чужое имущество. Неоднократно судимого мужчину в очередной раз отправили в колонию.
По данным суда, мужчина вернулся из мест лишения свободы 28 февраля. Работы и постоянного места жительства у него не было. В апреле он украл велосипед, в мае – еще два. Общая стоимость похищенного – около 23500 рублей. Двухколесные транспортные средства злоумышленник продавал случайным людям, а на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.
В итоге мужчину задержали, он признал свою вину. Оказалось, что у него есть проблемы со здоровьем, а также – наркотическая зависимость. Потерпевшие не имели к нему претензий – им возместили ущерб либо вернули велосипед.
Суд назначил рецидивисту полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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