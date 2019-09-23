Пензенский «Рамеев» стал одним из самых эффективных технопарков страны

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23 сентября 2019, 09:31Общество
Эксперты Ассоциации кластеров и технопарков России подвели итоги Национального рейтинга технопарков страны, и пензенский «Рамеев» вошел в группу с высоким уровнем эффективности - «А».
По итогам отбора, «Рамеев» занял третье место по показателю «Темп роста выручки резидентов технопарка» и стал четвертым по уровню производительности труда, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Отмечается, что пензенский технопарк привлекателен для частных инвесторов, благодаря наличию площадок с эффективными бизнес-моделями. Кроме того, «Рамеев» является одним из наиболее действенных инструментов развития высокотехнологичного сектора экономики региона.
Все результаты рейтинга можно посмотреть на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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