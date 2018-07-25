Пензенский прыгун выступает на первенстве мира в Киеве

Пензенский спортсмен Максим Малофеев в составе сборной России выступает на первенстве мира по прыжкам в воду (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования проходят в Киеве с 22 по 29 июля, в них принимают участие около 300 спортсменов из 40 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании.

В первый день соревнований пензенец выступал в командных соревнованиях «Mixed Team Event», в которых россияне заняли пятое место. Первыми стали прыгуны из Великобритании, второе место заняла команда Китая, треть – команда Австралии, четвертая – команда Мексики.

В Киеве Максим Малофеев выступит еще в двух дисциплинах - в прыжках с вышки и с трехметрового трамплина.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».