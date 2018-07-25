Пензенский прыгун выступает на первенстве мира в Киеве

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25 июля 2018, 12:04Спорт
Пензенский спортсмен Максим Малофеев в составе сборной России выступает на первенстве мира по прыжкам в воду (0+).
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соревнования проходят в Киеве с 22 по 29 июля, в них принимают участие около 300 спортсменов из 40 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Океании.
В первый день соревнований пензенец выступал в командных соревнованиях «Mixed Team Event», в которых россияне заняли пятое место. Первыми стали прыгуны из Великобритании, второе место заняла команда Китая, треть – команда Австралии, четвертая – команда Мексики.
В Киеве Максим Малофеев выступит еще в двух дисциплинах - в прыжках с вышки и с трехметрового трамплина.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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