11 апреля 2017, 13:32Криминал

Пензенский прокурор требует лишить двух наркоманов водительских прав

В Пензе в рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» выявили. что двое потребителей наркотиков имеют водительские права.

Соответствующее нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По итогам прокурорской проверки в суд направлено два исковых заявления о лишении водительских прав.

«Исковые заявления находятся на рассмотрении Железнодорожного районного суда Пензы», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Криминал
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