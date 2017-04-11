Пензенский прокурор требует лишить двух наркоманов водительских прав

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11 апреля 2017, 13:32Криминал
В Пензе в рамках акции «Сурский край – без наркотиков!» выявили. что двое потребителей наркотиков имеют водительские права.
Соответствующее нарушение выявила прокуратура Железнодорожного района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По итогам прокурорской проверки в суд направлено два исковых заявления о лишении водительских прав.
«Исковые заявления находятся на рассмотрении Железнодорожного районного суда Пензы», - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
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