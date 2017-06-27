27 июня 2017, 18:48Общество Пензенский приют для бездомных животных рискует остаться на улице «Помогите спасти Питомец» - такой пост появился на страничке пензенского приюта для бездомных животных в одной из социальных сетей. Таким образом руководство организации сообщило о больших долгах за аренду помещений. Неужели питомнику вновь угрожает закрытие?

Кошки и собаки в скором времени вновь могут оказаться на улице. Приют «Питомец» попал в крайне неприятную ситуацию. Недавно новому исполнительному директору пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным», проектом которого является «Питомец», пришел иск о взыскании задолженности по арендной плате в размере 238 тысяч рублей.



«К сожалению, у нас опять долги перед бывшими арендодателями. Не знаю, как так вышло, но мы о них не знали. И когда нам пришел иск, для нас это стало большим шоком», - рассказала исполнительный директор пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.



Оказалось, что за аренду помещений не платили в течение двух лет. До апреля 2017 года никто из сотрудников благотворительной организации не подозревал об этом. По информации, опубликованной в группе фонда, с 2015-го по 2017 год его исполнительным директором была Инна Назарова. Якобы именно в период ее руководства у организации стали появляться долги.

«В марте 2017 года между исполнительным директором фонда Назаровой Инной, работниками фонда и его волонтерской командой начали возникать постоянные разногласия, касающиеся положения дел, способов решения проблем, качества исполнения должностных обязанностей и прочего. Конструктивного диалога не вышло, и уже в апреле 2017 года мы начали понимать истинное положение дел», - сказано в сообщении.



Бывший исполнительный директор фонда комментировать сложившуюся ситуацию отказалась, мотивируя это тем, что дела питомника ее больше не касаются.



Для благотворительной организации 238 тысяч рублей - это очень серьезная сумма. На сегодняшний день руководству фонда удалось договориться о рассрочке долга на несколько месяцев. Если до конца лета приют не погасит задолженность, работа его, скорее всего, будет приостановлена: после направления иска в суд счета фонда сразу же заблокируют.

В благотворительной организации надеются, что питомник не останется один на один с проблемой. Волонтеры верят, что пензенцы обязательно помогут им сохранить приют для бездомных животных.

Общество

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