Пензенский пристав раскручивала должников на деньги

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 32-летняя женщина, которая работала приставом-исполнителем, в апреле и июне 2018 года похитила деньги четырех должников более чем на 31 800 рублей.

Пензячка сообщала гражданам, что, помимо основного долга, им необходимо уплатить исполнительский сбор, хотя никаких оснований для такого взыскания у нее не было. Должники отдавали деньги, а она через кассу вносила средства за основной долг, а оставшиеся суммы присваивала себе.

Женщину уволили с должности пристава еще во время расследования дела. Ей назначили два года условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, она должна возместить ущерб. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».