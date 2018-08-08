Пензенский пристав притворился клиентом и выманил должника

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, мужчина должен знакомому 100 тысяч рублей, но деньги не платил и скрывался. В июне 2018 года судебные приставы завели разыскное дело. Однако должник не являлся на вызовы и прятал свое имущество.

Удалось установить, что у мужчины есть автовышка-кран «ЗИЛ-431412», на котором он оказывает платные услуги. Пристав притворился клиентом и сделал заявку на погрузку бетонных плит. Когда на оговоренное место приехал должник, то на автовышку наложили арест.

«В случае непогашения в установленный законом срок всей суммы задолженности, автомобиль будет передан на реализацию в специализированную организацию, а вырученные деньги пойдут на погашение долга», - пояснили в пресс-службе.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».