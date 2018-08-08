08 августа 2018, 16:38Общество

Пензенский пристав притворился клиентом и выманил должника

В Пензенской области судебные приставы разыскали автовышку, который скрывал должник.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, мужчина должен знакомому 100 тысяч рублей, но деньги не платил и скрывался. В июне 2018 года судебные приставы завели разыскное дело. Однако должник не являлся на вызовы и прятал свое имущество.

Удалось установить, что у мужчины есть автовышка-кран «ЗИЛ-431412», на котором он оказывает платные услуги. Пристав притворился клиентом и сделал заявку на погрузку бетонных плит. Когда на оговоренное место приехал должник, то на автовышку наложили арест.

«В случае непогашения в установленный законом срок всей суммы задолженности, автомобиль будет передан на реализацию в специализированную организацию, а вырученные деньги пойдут на погашение долга», - пояснили в пресс-службе.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C-1943675/

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