12 января 2017, 18:54Общество Пензенский православный хор готовится к «Спасским вечерам» Торжественные и проникновенные звуки мужских и женских голосов. Большая часть приготовлений к предстоящему фестивалю «Спасские вечера. Рождественские встречи» у камерного хора Пензенской епархии «Спас» уже позади.

Изящество, безупречная чистота и глубина звучания - качества, которыми обладает камерный хор Пензенской епархии «Спас». В исполнении нескольких десятков голосов, слившихся в унисон, даже народные колядки звучат торжественно и академично.

Помимо традиционных русских на фестивале православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» коллектив собирается исполнить французские, немецкие и даже бразильские колядки.

«В целом, репертуар достаточно сложный, поэтому интересно тут работать всем, это и развитие у людей идет, и расширение кругозора музыкального. По текущему репертуару все понятно. Единственное, с иностранными произведениями немножко в плане слов тяжеловато может быть. По музыкальной части, в принципе, ничего сложного нет», - сказал солист камерного хора Пензенской епархии «Спас» Алексей Девандян.

Пензенский православный хор существует меньше года, а в его репертуаре уже накопилось множество различных произведений. Благодаря разнообразной программе выступления певчих на «Спасских вечерах» успели полюбиться гостям и жителям города.

«Мы стараемся, чтобы «Спасские вечера» всегда были интересными и неповторимыми, поэтому каждый раз новая интересная программа. Среди произведений есть те, которые мы часто поем за праздничным рождественским богослужением, есть колядки, которые для многих пензенцев будут премьерой. Я сейчас не буду называть, пусть это будет сюрпризом для наших слушателей», - рассказал клирик Спасского кафедрального собора Владимир Ольхов.

Камерный хор Пензенской епархии «Спас» выступит 15 января на открытии традиционного православного фестиваля в Спасском соборе и 22 января в Губернаторском доме.

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