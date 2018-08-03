Пензенский пожарный представит область на всероссийских соревнованиях

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03 августа 2018, 19:47Общество
В Пензе определили лучшего лесного пожарного. Эту номинацию в региональный конкурс «Лучший по профессии» включили впервые. 12 работников областного лесопожарного центра, которые выиграли районные состязания, прошли теоретический и практический этапы.
Очага возгорания, благо, не было видно. Вместо него - пластмассовые емкости, которые необходимо заполнить водой из ранцевого огнетушителя. Это одно из первых заданий на полосе препятствий, которую необходимо было преодолеть лесным пожарным. Главное правило - выполнять все четко и быстро.
Сбить мишени с помощью мотопомпы, удержать равновесие на качелях из досок и не сорваться вниз с бревен. Как пользоваться специальной техникой и по какому сценарию действовать при тушении пожара участникам конкурса «Лучший по профессии» хорошо известно. За плечами пожарных - ни один год работы.
«Главное – все делать быстро и слажено, чтобы без заминок, как на настоящем пожаре», - сказал участник конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Сергей Чикиров.
Сохранить лес от огня - главная профессиональная задача для участников конкурса. Личный состав лесопожарного центра в этом сезоне на территории региона ликвидировал 50 пожаров.
«Пожарные тушат очаги возгорания на территории лесничеств, а в них, бывает, входят несколько районов. Например, ломовское лесничество, туда входит семь административных единиц, вот оно было наиболее проблемное, также в Наровчатском районе был крупный пожар», - рассказал заместитель начальника отдела министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Антон Малин.
Участникам так же предстояло ответить на теоретические вопросы и выполнить силовые упражнения - подтягивания на перекладине и отжимания от пола.
По итогам состязаний лучшим лесным пожарным признан пензенец Алексей Лаштанкин. Региональный этап - отборочный на всероссийский конкурс «Лучший по профессии». Кроме того победитель получит автомобиль.
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