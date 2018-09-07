Пензенский потомок Поэта Рубцова делает карьеру в музыке

Пензенец Павел Рубцов, мечтая создать рок-группу, несколько лет назад уехал из Пензы в столицу. И вот теперь он вернулся обратно. Но ненадолго - повидаться с родными и снять клип на одну из своих песен. С музыкантом, потомком известного советского поэта Николая Рубцова пообщался Юрий Конгуров.

Даже на отдыхе дома все мысли - только о работе. Теперь уже столичный музыкант Павел Рубцов в Пензе большую часть времени проводит не в компании старых друзей, а за компьютером. Ему нужно поднять архивы собственных стихов, чтобы выбрать, что могло бы пригодиться для новой песни. Начав писать тексты ещё в школе, вспоминает его мама, он до сих пор продолжает этим заниматься.

Музыкой Павел начал заниматься еще в школе. Помнит, как вместе с друзьями слушали любимых исполнителей на кассетном плеере, а чтобы сэкономить заряд батарейки, песни перематывали при помощи авторучки. Музыка учебе не мешала.

Родители сначала хотели, чтобы их сын пошел по стопам отца и дедов, выбрав военную службу, но Павел распорядился иначе. Молодой поэт и музыкант отправился в Москву, создал там собственную рок-группу. И вот теперь он вернулся в домой, чтобы снять клип. В видео на песню "Безумцы" главную роль исполнила молодая тигрица.

Сейчас группа "Люцимеры", что можно перевести как "измеряющие свет", - в фазе уверенного и поступательного развития. В интернете в свободном доступе музыканты разместили свой новый альбом. Сейчас участники группы готовятся к концертам.

Дебютировать на публике "Люцимеры" собираются этой осенью. Если для музыкантов все сложится удачно, то одним из городов в их музыкальном турне станет Пенза.