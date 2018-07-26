26 июля 2018, 15:37Спорт

Пензенский пловец завоевал второе «золото» Спартакиады молодежи России

Пензенский пловец Егор Павлов завоевал вторую золотую медаль на летней Спартакиаде молодежи России.

Во Дворце водного спорта «Сура» во второй день соревнований по плаванию было разыграно шесть комплектов наград.

Участниками финальных заплывов стали два спортсмена сборной команды области – представители СШОР водных видов спорта – Егор Павлов и Сергей Исаев, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Егор Павлов выступил на дистанции 200 метров баттерфляем и финишировал с лучшим временем, став обладателем второй золотой награды Спартакиады. Сергей Исаев стартовал на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В финальном заплыве он занял четвертое место.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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