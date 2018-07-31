Пензенский пловец завоевал третью медаль Спартакиады молодежи России

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31 июля 2018, 16:38Спорт
Пензенский спортсмен Егор Павлов завоевал третью медаль на Спартакиаде молодежи России по плаванию.
На соревнованиях среди пловцов в рамках летней Спартакиады молодежи России воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Егор Павлов завоевал «бронзу» в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Состязания проходили на базе дворца водного спорта «Сура».
Ранее Егор завоевал две золотые медали на дистанциях 200 метров баттерфляем и 100 метров на спине, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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