Пензенский пловец завоевал третью медаль Спартакиады молодежи России

Пензенский спортсмен Егор Павлов завоевал третью медаль на Спартакиаде молодежи России по плаванию.

На соревнованиях среди пловцов в рамках летней Спартакиады молодежи России воспитанник центра спортивной подготовки Пензенской области Егор Павлов завоевал «бронзу» в эстафете 4х100 метров комплексным плаванием, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Состязания проходили на базе дворца водного спорта «Сура».

Ранее Егор завоевал две золотые медали на дистанциях 200 метров баттерфляем и 100 метров на спине, пишет ИА «Пенза-Пресс».