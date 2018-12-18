Пензенский пловец завоевал «серебро» чемпионата мира

В Пензу из китайского города Ханчжоу с чемпионата мира по плаванию на короткой воде вернулся Александр Харланов. Спортсмен выступал в составе сборной России и завоевал «серебро» в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. 18 декабря утром самолет приземлился в пензенском аэропорту.

Пловец Александр Харланов вернулся в город рейсом «Москва-Пенза». Родные не скрывали своей радости: их Саша стал серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

«Это счастье и радость знать, что ребенок трудится, стремится к хорошему результату и добивается его. Знаю, что он очень требователен к себе, делает глубокие анализы ситуации. Нет предела совершенства. Всегда есть к чему стремиться», - сказала мама Александра Елена Харланова.

Чемпионат мира, прошедший в китайском Ханчжоу, для парня стал вторым в карьере. На этот раз, по словам пловца, все прошло без лишнего волнения. В течение пяти дней за 46 комплектов медалей боролись более 900 спортсменов из 178 стран мира. Пловцы участвовали в различных эстафетах, в том числе - комбинированных - 4 по 50 и 4 по 100 метров. В последней пензенец занял второе место.

«Нужно продолжать работать, совершенствовать технические элементы. Немного погулял по Китаю. И, в целом, не подумал бы, что это город с девятью миллионами человек, пока был там, увидел куда меньше людей, чем в Пензе», - рассказал Александр Харланов.

Впереди у спортсмена - заслуженный отдых. Штурмовать новые пьедесталы он начнет в 2019 году.