14 ноября 2017, 15:04Общество Пензенский планетарий оснастят современным оборудованием Глава городской администрации Виктор Кувайцев встретился с Почетным гражданином Пензы, директором парка имени Белинского, который проработал в этой должности более 30 лет, Иваном Балалаевым.

Градоначальник показал директору проект реконструкции пензенской обсерватории.

«Новый планетарий станет научно-познавательным центром, его оснастят современным оборудованием. При этом элементы нынешнего здания сохранят: деревянная обшивка, колонны входной группы и расположение окон.

Виктор Кувайцев сообщил, что сейчас разработали концепцию реконструкции обсерватории, уже выделили средства на межевание, проектно-сметную документацию и инженерно-геодезические изыскания, сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Балалаев высказал несколько замечаний и выразил надежду, что удастся принять участие в открытии обновленного планетария, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasskazal_o_proekte_rekonstruktsii_planetariya_ivanu_balalaevu_/