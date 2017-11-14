Пензенский планетарий оснастят современным оборудованием

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14 ноября 2017, 15:04Общество
Глава городской администрации Виктор Кувайцев встретился с Почетным гражданином Пензы, директором парка имени Белинского, который проработал в этой должности более 30 лет, Иваном Балалаевым.
Градоначальник показал директору проект реконструкции пензенской обсерватории.
«Новый планетарий станет научно-познавательным центром, его оснастят современным оборудованием. При этом элементы нынешнего здания сохранят: деревянная обшивка, колонны входной группы и расположение окон.
Виктор Кувайцев сообщил, что сейчас разработали концепцию реконструкции обсерватории, уже выделили средства на межевание, проектно-сметную документацию и инженерно-геодезические изыскания, сообщает пресс-служба мэрии.
Иван Балалаев высказал несколько замечаний и выразил надежду, что удастся принять участие в открытии обновленного планетария, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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