20 октября 2017, 19:48Общество Пензенский писатель выпустит «Конституцию Апокалипсиса» Михаил Лермонтов, Александр Куприн, Виссарион Белинский. Пенза богата литературными традициями. Сохранить и приумножить слово есть кому и в настоящее время.

Писать по три-четыре страницы в сутки. Такую задачу поставил перед собой пензенский писатель Денис Шабалов, который сейчас трудится над своей четвертой книгой. Для молодого человека литература - это можно сказать хобби, основная его работа - диспетчер в «Пензаэнерго». Текст молодой человек пишет когда и где придется в любое время суток. Никогда не знаешь, когда придет муза, поэтому ноутбук часто носит с собой.

По писательской стезе он решил пойти, прочитав произведение «Метро 2033» (16+) Дмитрия Глуховского и почувствовав, что в фантастическом романе чего-то не хватает. Денис решил воспользоваться принципом «Критикуешь? Предлагай!» и сел за написание своей книги.

«Меня не устроило видение Глуховским проблемы жанра постапокалипсиса. Он почему-то считает, что люди получат малое количество ресурсов, техники нет, оружия мало. Какие-то вопросы были непрофессионально затронуты», - рассказал он.

Первую свою книгу «Право на силу» (12+), написанную в рамках так называемой «Вселенной Метро 2033», Денис написал за год, после чего отправил в издательство, которое согласилось напечатать произведение молодого автора.

По итогам 2013 года книга заняла первое место во «Вселенной Метро 2033», а друзья и близкие узнав о литературных способностях и победах Дениса, были удивлены. Одним произведением Денис не стал ограничиваться и написал вторую, а позже и третью книгу в жанре постапокалипсис. А потом разочаровался в работе над «Вселенной Метро 2033».

«Я думаю, что это уже не коммерческая тайна. Например, тот же автор бренда - Глуховский, получает в десятки раз больше с каждой книги. Скажем так, автор получает 25-30 тысяч рублей за одну книгу, а Глуховский - около 300, вот и думайте. Известно мне это стало не так давно. Я возмутился и поэтому пишу четвертую книгу, которая станет в разы объемнее, но она в серию не пойдет из-за этой несправедливости», - пояснил автор.

По словам Дениса Шабалова, деньги на издание своей четвертой книги, которая выйдет под его собственным брендом «Конституция Апокалипсиса», он собирает с помощью краудфандинга, то есть принимает добровольным пожертвования. Пензенский писатель планирует завершить произведение уже в декабре 2017 года.

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