Пензенский отряд «Поиск-Вездеход» отметил десятилетие

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30 января 2017, 15:42Общество
Поисковый отряд «Поиск-Вездеход» отпраздновал десятилетний юбилей. Поисковики подвели итоги работы, рассказали о планах на будущее и приняли в свои ряды более десятка новобранцев. Самые активные члены отряда получили благодарности от губернатора Пензенской области.
Первопроходец поискового движения на пензенской земле - отряд «Поиск-Вездеход» отпраздновал первый серьезный юбилей. Десять лет юноши и девушки ищут тех, кто пропал без вести на полях сражений. За эти годы они успели поднять останки более 500 солдат и офицеров Красной Армии, установили личности более чем 30 бойцов, в том числе - и наших земляков. В праздничный день присягу приняло пополнение - 13 старшеклассников.
Добытые на полях сражения находки заняли свое место в музее поискового отряда. Истории опытных поисковиков новобранцы слушают с нескрываемым любопытством.
«Вы занимаетесь именно той деятельностью, где оценка личности идет день - за год. То есть в городской среде обитания, с мобильными телефонами, с комфортными условиями это - один человек. А в ваших условиях определяются черты характера очень быстро», - обратился к поисковикам заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Кроме слов благодарности - очень нужные для отряда подарки, в их числе - поисковый магнит.
Сейчас в отряде состоит более 70 человек. С лопатами и металлоискателями они восстанавливают пробелы в истории Великой Отечественной. С 2011 года поисковики изучают боевой путь 61-й стрелковой дивизии на территории Республики Беларусь. В ходе последней Вахты памяти они обнаружили останки 13 бойцов.
«Каждый здесь сидящий, не участвуя в экспедиции, а слыша о том, что сделано, говорит: «И я хочу быть к этому причастен», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
За десять лет поисковики совершили 20 экспедиций. Среди последних памятных акций — мемориальная плита генералу-майору Николаю Прищепе, командующему 61-й стрелковой дивизией. Пензенцы отвезли ее в Республику Беларусь, где она была установлена на могиле военноначальника.
В 2017 году «Поиск-Вездеход» отправится в Новгородскую область, Крым и Республику Беларусь.
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