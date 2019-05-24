Пензенский Отелло. Мужчина убил возлюбленную из-за ревности - МВД

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 мая 2019, 13:33Криминал
41-летнего жителя Пензы подозревают в убийстве возлюбленной и покушении на убийство ее нового парня.
Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, вечером 21 апреля на пульт дежурного позвонил мужчина. Он рассказал, что на улице Фурманова произошло убийство. Полицейские прибыли на место происшествия. Они обнаружили рядом с домом подозреваемого. Неподалеку стражи порядка нашли предполагаемое орудие преступления – нож. Пензенца доставили в отделение, где он признался в том, что убил свою возлюбленную и пытался лишить жизни ее нового друга.
Подозреваемый рассказал, что увидел женщину во дворе дома, когда та жарила шашлык вместе с новым приятелем и его другом. Через некоторое время мужчины ушли в магазин за выпивкой, а его бывшая сожительница пошла домой. Пьяный ревнивец отправился за ней. Он несколько раз вонзил в нее нож и вышел из квартиры. На лестничной площадке он увидел своего соперника, ударил его ножом и выбежал на улицу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Следователи возбудили уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 мая 2019, 16:04Пензенцы шокированы столбом дыма возле ПГУ
24 мая 2019, 15:43В «ЕР» просят увеличить финансирование программы развития сельских территорий
24 мая 2019, 15:34Губернатор выразил соболезнования семье заслуженного строителя РФ Николая Кононенко...
24 мая 2019, 15:16В «ЕР» предложили увеличить срок компенсации за целевое обучение аграриев
24 мая 2019, 15:04Пензячке в куске торта попался мерзкий «бонус»
24 мая 2019, 14:34Появились подробности поджога мужчины депутатом в Белинском районе
24 мая 2019, 14:03В Пензе на областном семинаре судей произошла трагедия
24 мая 2019, 13:33Пензенский Отелло. Мужчина убил возлюбленную из-за ревности - МВД