Пензенский областной суд не смягчил приговор убийце родного деда

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25 декабря 2016, 15:20Криминал
Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Пензенский областной суд оставил решение, вынесенное по делу об убийстве пенсионера в одном из сел Городищенского района, без изменений. С пожилым человеком жестоко расправился собственный внук.
Внук из Балаково решил навестить своих бабушку и дедушку, проживающих в Городищенском районе в селе Иванисовка. Вот только интерес к старикам у мужчины был корыстный.
«Он приехал к ним погостить из Саратовской области. Узнал, что пожилые люди хранили 50 тысяч рублей в спальне, украли их и распорядились ими по своему усмотрению», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.
Пенсионеры пожалели непутевого внука и не стали заявлять о пропаже денег в полицию. Однако, благородного жеста стариков внук не оценил. Его следующий визит стал для пожилой пары роковым. За деньгами внук пришел не один. Когда дед открыл дверь, на него набросились.
«Мужчины стали избивать потерпевшего, наносить ему удары молотком, а также душить взятым ремнем от спортивной сумки. На крики о помощи вышла бабушка обвиняемого. К женщине также стали применять насилие и требовать сообщить им, где хранятся их сбережения», - рассказала старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СКР по Пензенской области Людмила Фомина.
После побоев женщине удалось выжить, а вот ее пожилой супруг от открытой черепно-мозговой травмы скончался в больнице.
Внуку назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы и обязали возместить расходы лечение потерпевших. Его подельник также отправился за решетку. Там он проведет ближайшие 10 лет. Апелляцию областной суд оставил без удовлетворения.
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