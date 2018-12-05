Пензенскому областному драмтеатру исполнилось 225 лет

Пензенскому областному драматическому театру имени Луначарского исполнилось 225 лет. Ровно два с четвертью века назад в учреждении культуры стартовал первый сезон. Несмотря на значимость события, сотрудникам храма Мельпомены некогда отдыхать. Они готовятся к новогодним представлениям и дню открытия Года театра в России.

В руках мастериц десятки метров ткани играючи превращаются в красивые костюмы для спектаклей. В областном драматическом театре в самом разгаре подготовка к новогодним представлениям. Скоро зрителям покажут музыкальную постановку «Бременские музыканты» (6+). Чтобы и дети, и взрослые поверили в чудо, трудятся, что называется, не покладая рук, сотни человек. Самый ответственный момент для швей - это примерка.

«Где-то мы можем сказать свое слово, что какой-то из вариантов лучше, и с нами соглашаются. Мы уже знаем артистов, кто на что способен, кому потуже, кому свободнее сшить», - рассказала заведующая пошивочным цехом Пензенского драматического театра им. Луначарского Валентина Чурлина.

Воодушевленные сказкой, мастерицы трудятся с раннего утра и до позднего вечера. Не меньше работы и у актеров. На ежедневных репетициях они отрабатывают сценическую игру, разучивают песни и танцы.

В таком режиме театр живет не только в преддверии Нового года. Ежедневно, на протяжении 225 сезонов сотрудники храма Мельпомены прикладывают титанические усилия, чтобы зрители смогли по-настоящему насладиться качественными постановками.

«В Пензе очень сильная любовь к театру, что, порой, диву даешься. Не в каждом театре, городе, люди аплодируют стоя. Это говорит о том, что они пришли не просто развлечься, а еще получить что-то новое», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра им. Луначарского Сергей Казаков.

«Надо ходить в театр, потому что это живые эмоции, переживание. Помню, как после спектакля получила письмо, в котором было написано «Ваша роль перевернула мою жизнь. Теперь я иначе смотрю на мир, многое поменяла». Каждый выносит что-то свое из постановок», - рассказала Заслуженная артистка России Галина Репная.

Сейчас пензенской областной театр - один из ведущих и старейших провинциальных театров России, лауреат и дипломант многих фестивалей. В репертуаре труппы - более 40 спектаклей. Ежегодно на пензенской сцене ставят до девяти премьерных постановок. Впереди - не менее грандиозные планы.