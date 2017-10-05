Пензенский нарколог Юрий Уткин представляет регион в Москве

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05 октября 2017, 16:04Общество
5 и 6 октября в Москве проходит ежегодное совещание главных наркологов (18+) от здравоохранительных органов субъектов России. Пензенскую область представляет главный нарколог региона, главврач наркологической больницы Юрий Уткин.
«Основная тематика совещания - «Организация профилактики злоупотребления психоактивными веществами, реабилитации пациентов с наркологическими расстройствами и межведомственного взаимодействия в сфере снижения спроса на наркотики – новые вызовы», - пояснили в региональном минздраве.
Замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, открывая совещание, подчеркнул: наркомания - одна из важных проблем нашего общества, которая требует решительных и активных действий для профилактики злоупотребления психоактивными веществами.
«Приоритетом в решении проблем наркомании является, безусловно, первичная профилактика. Важным звеном в данном подходе являются врачи-наркологи, на которых возложена функция раннего выявления и диагностика наркозависимости», - сказал он.
Представители силовых структур отметили, что прослеживается взаимосвязь между ростом случаев наркомании среди подростков и противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения или в результате злоупотребления наркотиками.
Юрий Уткин в ходе совещания сообщил, что Пензенская область находится в числе 43 регионов России, где «дорожная карта» по профилактике злоупотребления психоактивных веществ является комплексной и имеет концептуально осмысленный подход к решению проблемы наркозависимости, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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