Пензенский МУП заплатит штраф за комаров в коридоре

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09 января 2017, 17:33Общество
В Пензе на ул. Бекешской, 8 областное управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
По итогам проверки в жилом доме в общем коридоре обнаружены комары, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, это является нарушением санитарно-эпидемиологических норм.
В результате суд признал ЖЭМУП №7 виновным и назначил административный штраф в размере 11500 рублей.
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