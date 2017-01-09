09 января 2017, 17:33Общество Пензенский МУП заплатит штраф за комаров в коридоре В Пензе на ул. Бекешской, 8 областное управление Роспотребнадзора выявило нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По итогам проверки в жилом доме в общем коридоре обнаружены комары, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это является нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

В результате суд признал ЖЭМУП №7 виновным и назначил административный штраф в размере 11500 рублей.

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