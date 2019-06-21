Пензенский монумент «Танк Т-34» готовят к реставрации

Монумент «Танк Т-34» возле областного краеведческого музея готовят к реставрации. Работы на объекте будут проводить впервые с момента его установки в 1981 году. Но для этого танк придется снять с постамента.

Рабочие не просто осмотрели территорию, но и, вооружившись оборудованием, вскрыли монумент. Танк Т-34, напоминающий жителям о военном времени, через несколько месяцев преобразится. И это будут делать далеко за пределами центра города. Его отправят на спецплощадку одного из предприятий.

«Если его можно поставить на нейтральную скорость, то скатят и переместят. В противном случае, при проблемах с коробкой передач, танк поднимут и переставят», - рассказал главный специалист-эксперт министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Игорь Середенин.



Длина танка - почти шесть метров, ширина - три, а высота - 2 метра 45 сантиметров. Весит памятник более 30 тонн. Самый массовый танк Великой Отечественной войны был установлен на постамент в 1981 году. С тех пор все реставрационные работы сводились к покраске брони, пушки и гусеницы.

В советское время доступ внутрь танка был свободный, попасть туда могли все желающие. Однако после участившихся случаев пожаров и мародерства люк заварили. Более 30 лет доступ к сердцу танка был ограничен. И теперь специалисты вскрыли его, чтобы изучить.

Эксперты отметили, что со временем корпус танка изрядно проржавел, однако составляющие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Теперь комиссии предстоит решить, каким образом и когда памятник отправится на долгосрочный ремонт. Известно, что реставрационные работы должны будут завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.