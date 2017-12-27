Пензенский минздрав поделился планами на 2018 год

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27 декабря 2017, 19:44Общество
Удачным стал 2017 год для пензенской медицины, об этом 27 декабря на итоговой пресс-конференции заявил министр регионального здравоохранения. Все основные задачи были решены, практически все плановые показатели достигнуты.
По словам министра, 2017 год стал для пензенского здравоохранения успешным по многим показателям. В первую очередь, складывается положительная динамика сокращения смертности и увеличения продолжительности жизни пензенцев.
«Снижение смертности - более чем на 2,1%, это более 500 сохраненных жизней, по сравнению с 2016 годом», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.
Кроме того, удалось добиться небывалого показателя по продолжительности жизни, сегодня он составляет 72 с половиной года. По продолжительности жизни Пензенская область в Приволжском федеральном округе делит первое место с Татарстаном. Также успешным год стал в плане кадрового обеспечения. Ряды работников пензенского здравоохранения пополнили 336 молодых специалистов, это рекордная цифра для региона.
Что касается 2018 года, то начнутся работы по капремонту зданий областной офтальмологической больницы, реконструкция акушерского и главного корпусов в детской областной больнице, также в планах - строительство консультативно-диагностического центра в онкологическом диспансере. В открывшемся в 2017-м перинатальном центре весной заработает центр охраны репродуктивного здоровья, где будут проводить экстракорпоральное оплодотворение. В 2017 году таким способом в Пензенской области появилось на свет 162 ребенка.
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