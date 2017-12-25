Пензенский минтруд провел предновогоднюю благотворительную акцию

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25 декабря 2017, 19:46Общество
В Пензенской области стартовала традиционная предновогодняя благотворительная акция. Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетных и малоимущих семей приготовили кульки со сладостями. Их можно получить в центрах социальной помощи и во всех учреждениях, подведомственных региональному минтруду.
«Подарки можно получить вплоть до 30 декабря, при себе необходимо иметь паспорт», - сказал начальник управления реализации социального обслуживания, работы с инвалидами министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Валерий Шомников.
Кроме сладких подарков, малообеспеченным семьям выдают продуктовые наборы от спонсоров - пензенских производителей. Акция продолжится после Нового года и продлится до 7 января. Всего организаторы планируют раздать более 20 тысяч подарков.
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