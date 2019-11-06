Пензенский минсельхоз назвал самые дешевые продукты

В магазинах Пензенской области зафиксированы самые низкие в ПФО цены на рыбу мороженую, молоко питьевое, соль, свежую капусту и репчатый лук.

Об этом сообщает областной минсельхоз со ссылкой на Пензастат.

«Стоимость килограмма рыбы мороженой неразделанной составила 130,4 рублей, цена литра молока питьевого цельного стерилизованного жирностью 2,5%-3,2% - 60,84 рублей, стоимость 1 кг соли поваренной пищевой — 9,51 рублей. Стоимость 1 кг капусты белокочанной свежей составила 15,27 рублей, 1 кг лука репчатого - 16,79 рублей»,- отмечают в министерстве.

По данным статистики, в Пензенской области не зарегистрированы максимальные потребительские цены на продукты.

С ежемесячным мониторингом цен на продукты, который проводит ИА «Пенза-Пресс», можно ознакомиться ЗДЕСЬ. По итогам октября отмечен рост стоимости ряда овощей, пишет ИА «Пенза-Пресс».