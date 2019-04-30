Пензенский минкульт разработает план по «захвату» туристов

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30 апреля 2019, 15:04Культура
В 2018 году в Пензенской области количество иностранных туристов выросло в 1,7 раза, российских - в 1,5 раза.
«По моему мнению, увеличение связано, в первую очередь, с прошедшим Чемпионатом мира по футболу. Министерству культуры и туризма необходимо разработать и реализовать «дорожную карту» по сохранению и увеличению этого потока. И это задача 2019 года», - отметил губернатор Иван Белозерцев на сессии Законодательного Собрания.
По его словам, у региона – хороший потенциал. Так, Пензенская область в 2018 году впервые приняла участие в туристической выставке в Москве и получила награду в номинации «Яркий дебют».
Среди успешных проектов – «Красная линия», «Золотаревское городище», «Великий Волжский путь», «Вагон знаний», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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