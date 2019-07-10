Пензенский мединститут выпустил первых индийских студентов

В Пензенском государственном университете прошло необычное родительское собрание. Его участники приехали из Индии. Все они - родители студентов, которые стали выпускниками первого набора иностранцев в медицинский институт вуза шесть лет назад.

Они преодолели более 6000 километров, чтобы испытать чувство гордости за своих детей и поддержать их на важном жизненном этапе. Шесть лет обучения в медицинском институте ПГУ - позади. Родители выпускников с улыбкой вспомнили тот день, когда отправляли детей в далекую страну.

«Не переживал, когда сын уезжал учиться в Россию. Знал, что у него все получится. Я рад, что теперь мы будем работать вместе», - сказал отец выпускника медицинского института ПГУ Прадип Патиль.

Гостями Пензенского государственного университета стали 40 родителей выпускников. Многие из них - сами врачи. Это не случайно, ведь в Индии действует кастовая система образования, поэтому дети докторов нередко идут по стопам мам и пап. Как отмечают уже бывшие студенты, такая преемственность поколений не раз помогала им в учебе, ведь всегда можно было позвонить домой и получить профессиональный совет.

«Шесть лет жил здесь и ждал дня, когда позову своих родителей сюда. Это очень приятно», - рассказал выпускник ПГУ Рокит Патиль.



Студенты из Индии, которые закончили в 2019 году медицинский факультет, - своего рода первопроходцы. Шесть лет назад они стали частью первого набора иностранных студентов по этому направлению. Чтобы ребятам было проще освоиться, педагоги проводили лекции и семинары на английском языке. Дипломы о высшем образовании получили 54 выпускника. Теперь многие планируют вернуться в родную страну, чтобы применить свои знания на практике.

«По их впечатлениям, у нас - высокий уровень медицинского образования. Некоторые из них - не только врачи, но и владельцы клиник. Их дети учатся у нас для того, чтобы потом работать в семейных клиниках», - сказал проректор ПГУ по международной деятельности Сергей Васин.



Сейчас в мединституте ПГУ получают образование более 500 студентов из Индии. В 2020 году в вузе планируют принять еще 115 человек.