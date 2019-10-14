14 октября 2019, 17:06Происшествия

Пензенский «Маугли». Спасатели помогли мужчине спуститься с дерева

В Пензе на проспекте Победы мужчина забрался на дерево. Ему на помощь приехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, 12 октября в 16:15 дежурному позвонил полицейский и сообщил о том, что во дворе дома на дереве сидит мужчина, которому необходима помощь.

Специалисты убедили пензенца аккуратно спуститься с ветки, приставив к дереву лестницу. Мужчина послушал спасателей и вернулся на землю, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/10/14/14453619

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