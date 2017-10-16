16 октября 2017, 13:32Культура Пензенский «Маскерадъ» попал в десятку лучших фестивалей России за осень Аналитическое агентство «ТурСтар» составило рейтинг лучших фестивалей России за осень 2017 года. В топ-10 вошел и международный театральный фестиваль «Маскерадъ» (16+), который пройдет в Пензе с 25 по 30 октября.

Пензенский «Маскерадъ» в топ-10 находится на седьмом месте, опередив оперный фестиваль (12+) в Чебоксарах, фестиваль «Северное сияние» (6+) в Якутске и праздник «Дни оренбургского пухового платка» (0+) в Оренбурге. Лидером по популярности стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов (18+) в городе Сочи.

Как сообщает пресс-служба аналитического агентства «ТурСтар», рейтинг составлен по результатам анализа популярности мероприятий. Отмечено, что событийный туризм является одним из основных факторов роста внутреннего туризма в 2017 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура

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