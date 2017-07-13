13 июля 2017, 16:33Общество Пензенский маршрутчик одним маневром нарушил сразу два правила В Пензе в объектив видеорегистратора попало очередное нарушение Правил дорожного движения. На этот раз его участником стал водитель маршрутки.

Судя по кадрам, размещенным в группе «Автохам. Пенза», на ул. Гагарина около Часового завода водитель маршрутки №5 мало того, что повернул не со своей полосы, так еще и сделал это на «красный».

По словам подписчиков, такие нарушения здесь – не редкость.

«Видел однажды, как черная «Хонда» с крайней левой полосы под «красный» поворачивала там направо», - рассказал Сергей Лапшов.

Пользователей также позабавил сам автор ролика, который остановился за несколько метров до стоп-линии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Стоять за пять метров до стоп-линии - это мода такая?» - поинтересовался Александр Кожаев.

«Неуважение к стоп-линии», - пошутил Сергей Якунин.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza?z=video-2484408_456239532%2Fc0997b299980d3f3de%2Fpl_wall_-2484408