Пензенский маршрутчик одним маневром нарушил сразу два правила

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13 июля 2017, 16:33Общество
В Пензе в объектив видеорегистратора попало очередное нарушение Правил дорожного движения. На этот раз его участником стал водитель маршрутки.
Судя по кадрам, размещенным в группе «Автохам. Пенза», на ул. Гагарина около Часового завода водитель маршрутки №5 мало того, что повернул не со своей полосы, так еще и сделал это на «красный».
По словам подписчиков, такие нарушения здесь – не редкость.
«Видел однажды, как черная «Хонда» с крайней левой полосы под «красный» поворачивала там направо», - рассказал Сергей Лапшов.
Пользователей также позабавил сам автор ролика, который остановился за несколько метров до стоп-линии, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Стоять за пять метров до стоп-линии - это мода такая?» - поинтересовался Александр Кожаев.
«Неуважение к стоп-линии», - пошутил Сергей Якунин.
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