Пензенский мальчик выиграл «Ладу Гранту» на турнире по самбо

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 мая 2017, 15:04Спорт
Спортсмен из Пензенской области Никита Караульщиков завоевал главный приз на всероссийском турнире по самбо среди юношей 2001-2002 г.р. посвященный памяти С.Р. Ахмерова, который прошел в Саратовской области.
Всего на турнире приехали более 250 юных самбистов из 24 регионов России и Республики Казахстан, сообщает пресс-служба саратовского минспорта.
В командном зачете первое место заняла команда Москвы, «серебро» - хозяева состязаний саратовцы, «бронзу» увезли самбисты из Рязанской области.
Отличившимся в личном зачете подарили ценные подарки - телевизор, планшеты. Главный приз соревнований автомобиль «Лада Гранта» достался представителю Пензенской области Никите Караульщикову, выступавшему в весовой категории до 42 кг, пишет ИА «Пенза-Пресс».
24 мая 2017, 20:02В Пензе стартовал региональный форум предпринимателей
24 мая 2017, 19:53В Пензенской области 25 мая не будут продавать алкоголь
24 мая 2017, 19:45На водоемах Пачелмского района задержали двух браконьеров
24 мая 2017, 19:37Пензенских третьеклассников обучили этикету и пригласили в ресторан
24 мая 2017, 19:26В Пензе завершают проект реконструкции лагеря «Орленок»
24 мая 2017, 19:18На форуме «Природное наследие России» почтили память пензенца Ивана Спрыгина
24 мая 2017, 19:13Белозерцев поддержал идею создания Суворовского училища
24 мая 2017, 19:06В Пензе эксперты определили качество дорожного полотна