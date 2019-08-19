Пензенский «Локомотив» выиграл чемпионат России по регби-7

Клуб «Локомотив-Пенза» стал чемпионом России по регби-7. Команда вернулась из Красноярска, где проходил заключительный тур чемпионата страны. На пути к трофею дружина Александра Янюшкина обыграла всех основных конкурентов в борьбе за «золото». В Пензе триумфаторам устроили торжественную встречу.

Десятки людей в бело-красно-зеленых цветах собрались на проспекте Победы. Все они ждали возвращения в Пензу чемпионов России. Болельщики клуба «Локомотив» затаив дыхание следили за выступлением команды на чемпионате страны по регби-7, и «железнодорожники» не подвели своих фанатов.

К четвертому туру пензенцы подходили в роли догоняющих. В турнирной таблице «Локомотив» на три очка отставал от лидера, монинского «ВВА-Подмосковье». Жребий свел команды в полуфинале. В напряженном матче дружина Александра Янюшкина одержала победу со счетом 21:12 и вышла в финал турнира, где встретилась с местным «Енисеем-СТМ». «Железнодорожники» взяли реванш за поражение на групповой стадии - 14:0 в пользу «бело-красно-зеленых». Таким образом, пензенские регбисты выиграли четвертый тур чемпионата России, а вместе с тем - и весь турнир.

«Испытываем только положительные эмоции. Трофей завоеван для своего родного города. Долгое время не было таких побед. Команда существует чуть больше полугода, и это, наверное, первое «золото» за 13 лет. Это труд всей команды и коллектива в целом», - сказал главный тренер РК «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин.

По лицам регбистов, которые вернулись домой, можно было понять, что искренняя радость в них сейчас соседствует с усталостью. Несмотря на это, они не отказывали болельщикам в фотографиях и автографах. Статус чемпионов для многих из них - пока в новинку. Как это часто бывает в спорте, настраивались отдельно на каждый матч, однако мысль о том, что чемпионство - совсем рядом, держали в голове.

«На прошлой неделе давал интервью и пообещал, что мы выиграем. Мужик сказал - мужик сделал. Непередаваемые эмоции. Переполняла радость, желание кричать от того, что победили. Было очень круто», - рассказал игрок РК «Локомотив-Пенза» Владислав Перестяк.



У спортсменов пока не будет времени на отдых. Уже на этой неделе команда отправится в Новокузнецк, где сыграет (0+) с местным «Металлургом» в рамках чемпионата России по регби-15.