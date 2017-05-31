31 мая 2017, 19:24Общество Пензенский лагерь «Юность» проверила специальная комиссия В Пензенской области 2 июня двери для отдыхающих распахнет детский оздоровительный лагерь «Юность». Планируется, что в первую смену там отдохнут более 200 детей. Перед открытием лагерь с проверкой посетила специальная комиссия.

Через пару дней в детский лагерь «Юность» возле села Ключи приедут десятки мальчишек и девчонок. Сейчас здесь идут последние приготовления к приему юных гостей. Безопасность и условия проживания детей во время летнего отдыха оценила специальная комиссия. Представители министерства образования Пензенской области, регионального управления МЧС и полиции проверили состояние жилых корпусов, столовую и пищеблок. Без замечаний не обошлось.

В корпусах сделали ремонт, это позволило увеличить количество отдыхающих на 30 человек в каждой смене. Всего лагерь примет четыре смены школьников. Первая стартует 2 июня. Ожидается, что приедут 200 детей от шести до 15 лет. По прогнозам синоптиков, начало лета будет прохладным, поэтому главный вопрос проверяющих - не замерзнут ли дети ночью.

«Немножко подкупили постельного белья, одеял, также получили их от «Орленка». Здесь холодно не будет, корпуса теплые. На солнце они очень быстро прогреваются, но отопления здесь нет. Есть дополнительные одеяла», - рассказал директор лагеря «Юность» Александр Лисицкий.

Комиссия также проверила медицинский кабинет, душевые комнаты и туалеты. Особое внимание обратили на обеспечение антитеррористической безопасности.

«Проверяется, как работают видеонаблюдение, уличное освещение, как будет организована охрана в летний период. Проверяется состояние пожарной сигнализации и в целом соблюдение всех мер противопожарной безопасности в лагере», - перечислила ведущий специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Екатерина Бочкарева.

В 2017 году в Пензенской области будут открыты 470 детских лагерей, в том числе - 23 загородных. Штат всех учреждений укомплектован: около пяти тысяч сотрудников прошли обучение. Регулярные проверки лагерей будут проводить и после их открытия. Кроме того, за каждым лагерем будут закреплены сотрудники полиции.

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