Пензенский «Кванториум» оценили делегаты из Испании и Нидерландов

Детский технопарк «Кванториум» в Пензе посетили представители крупных компаний в сфере медицинской промышленности из Испании и Нидерландов.

Иностранные делегаты заинтересовались образовательной программой, техническим оснащением и проектами, над которыми работают резиденты. Гости побывали в лабораториях технопарка – квантумах, где школьники изучают основы высокотехнологичного производства, знакомятся с современным оборудованием и пробуют себя в решении реальных производственных задач.



Представители компании-дистрибьютора изделий для кардиохирургии «Cardiolink» Франческ Гордо и Давид Видал положительно оценили условия, созданные для обучения детей.

«В «Робоквантуме» восторг делегации вызвал робот, способный играть в футбол. Представитель компании «Cardiamed» из Нидерландов Ганс Рамерс отметил, что время футбола в России продолжается, несмотря на завершение Чемпионата мира. Также высокой оценки удостоилась «Шахматная гостиная», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Гости оставили записи в памятной книге на каталонском и испанском языках – пожелали кванторианцам расти и развиваться вместе с Россией, получая удовольствие от создания будущего.

Подробнее о работе детского технопарка можно узнать в интервью информагентства с директором «Кванториума» Денисом Тимирбаевым.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».