Пензенский «Кукольный дом» завершил творческий сезон

Пензенский «Кукольный дом» обрастает своими театральными традициями. Наряду с участием труппы в международных фестивалях за пределами области, коллектив приглашает на гастроли в Пензу лучшие театры кукол России. Ярким событием прошедшего 76-го сезона стал пятый международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка». Он был приурочен к 75-летию пензенского «Кукольного дома», в репертуаре которого сейчас - 35 постановок, четыре из них - для взрослых.

«Закрываем театральный сезон замечательным событием, которое проходило в июне в рамках Года театра. Опять же губернатором были выделены деньги, и мы решили, что надо делать подарок и себе, и городу, и зрителю, и пригласили спектакли, которые получили «Золотую маску»», - рассказал Владимир Бирюков.

«Кукольный дом» начнет новый театральный сезон уже в июле. Планируется поездка на «Славянский базар» (6+) в Витебск. Коллектив на международный фестиваль искусств повезет спектакль «Зимняя сказка» (6+). Что касается открытия театрального сезона в родном городе, то он будет ознаменован гастролями театра Образцова, с котором у пензенских кукольников давняя дружба. Москвичи приезжали в Пензу с малыми спектаклями на фестиваль «Улитка» (6+). Теперь известный на весь мир театр покажет самый знаменитый спектакль кукол XX века «Необыкновенный концерт» (12+). Уникальность постановки в том, что над оживлением некоторых кукол, особенно сложных, работает сразу несколько человек.

Открытие театрального сезона этим спектаклем состоится 3 сентября на большой сцене театра драмы. В областной центр театр Образцова приедет после гастролей в Берлине. Если говорить о постановках пензенских кукольников, то уже сейчас для любимых зрителей они готовят два новых спектакля, для детей - «Золотой цыпленок» (0+), для взрослых «Король-олень» (6+) по пьесе итальянского драматурга Карло Гоцци.