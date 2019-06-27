27 июня 2019, 19:14Культура

Пензенский «Кукольный дом» завершил творческий сезон

76 театральный сезон для Пензенского областного театра «Кукольный дом» был очень удачным. Такую оценку дал его художественный руководитель Владимир Бирюков.

Пензенский «Кукольный дом» обрастает своими театральными традициями. Наряду с участием труппы в международных фестивалях за пределами области, коллектив приглашает на гастроли в Пензу лучшие театры кукол России. Ярким событием прошедшего 76-го сезона стал пятый международный фестиваль камерных спектаклей театров кукол «Улитка». Он был приурочен к 75-летию пензенского «Кукольного дома», в репертуаре которого сейчас - 35 постановок, четыре из них - для взрослых.

«Закрываем театральный сезон замечательным событием, которое проходило в июне в рамках Года театра. Опять же губернатором были выделены деньги, и мы решили, что надо делать подарок и себе, и городу, и зрителю, и пригласили спектакли, которые получили «Золотую маску»», - рассказал Владимир Бирюков.

«Кукольный дом» начнет новый театральный сезон уже в июле. Планируется поездка на «Славянский базар» (6+) в Витебск. Коллектив на международный фестиваль искусств повезет спектакль «Зимняя сказка» (6+). Что касается открытия театрального сезона в родном городе, то он будет ознаменован гастролями театра Образцова, с котором у пензенских кукольников давняя дружба. Москвичи приезжали в Пензу с малыми спектаклями на фестиваль «Улитка» (6+). Теперь известный на весь мир театр покажет самый знаменитый спектакль кукол XX века «Необыкновенный концерт» (12+). Уникальность постановки в том, что над оживлением некоторых кукол, особенно сложных, работает сразу несколько человек.

Открытие театрального сезона этим спектаклем состоится 3 сентября на большой сцене театра драмы. В областной центр театр Образцова приедет после гастролей в Берлине. Если говорить о постановках пензенских кукольников, то уже сейчас для любимых зрителей они готовят два новых спектакля, для детей - «Золотой цыпленок» (0+), для взрослых «Король-олень» (6+) по пьесе итальянского драматурга Карло Гоцци.

Культура
просмотров 80

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ