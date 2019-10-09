В Пензе «Кукольный дом» готовит премьеру спектакля о самом лучшем папе

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09 октября 2019, 19:46Культура
В пензенском театре «Кукольный дом» готовятся к премьере. Актеры завершают генеральные репетиции новой семейной постановки.
Спектакль «Самый лучший папа» (0+) станет первым в числе премьер нового театрального сезона. В основе постановки - сюжет сказки Владимира Орлова «Золотой цыпленок» (0+).
«Этот спектакль рекомендуется к семейному просмотру. Делаем так, чтобы он был интересен и взрослым. Там рассказывается о том, как цыпленок учит волка, как надо любить, и «серый» этому поддается, откликается и меняется в лучшую сторону», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.
Спектакль пройдет 12 октября. Все желающие могут приобрести билеты в кассе театра.
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