В Пензе «Кукольный дом» готовит премьеру спектакля о самом лучшем папе

Спектакль «Самый лучший папа» (0+) станет первым в числе премьер нового театрального сезона. В основе постановки - сюжет сказки Владимира Орлова «Золотой цыпленок» (0+).

«Этот спектакль рекомендуется к семейному просмотру. Делаем так, чтобы он был интересен и взрослым. Там рассказывается о том, как цыпленок учит волка, как надо любить, и «серый» этому поддается, откликается и меняется в лучшую сторону», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Спектакль пройдет 12 октября. Все желающие могут приобрести билеты в кассе театра.