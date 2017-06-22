22 июня 2017, 15:01Спорт Пензенский кроссфитер побил результат Книги рекордов России Пензенский спортсмен может попасть в Книгу рекордов России. Кроссфитер Андрей Шевченко завершил свой марафон по выполнению упражнения берпи. В течение 12 часов он отжимался и выполнял прыжки. Чтобы побить рекорд, спортсмену необходимо было сделать более 4555 повторений.

Последние минуты, последний рывок. Андрей Шевченко завершил свой 12-часовой марафон. Чтобы побить рекорд России, он должен был отжаться и прыгнуть более 4555 раз. С самого утра за спортсменом следили друзья, понимая, какое это испытание, они поддерживали как могли.

Побить рекорд Андрей Шевченко смог еще за час до окончания марафона. В том, что ему удастся добиться своей цели, никто из близких не сомневался.



«Зная Андрея, как он спланировал мероприятие, не сомневался, что сможет это сделать», - отметил друг Андрея Шевченко Дмитрий Каленов.



Марафон разделили на несколько этапов. Через каждые 500 упражнений спортсмен прерывался на десятиминутный отдых. А через каждые 1500 прыжков восстанавливал силы в течение получаса. На протяжении 12 часов за состоянием спортсмена следили врачи.



«В течение всего времени, когда он отдыхал, на нем находился кардиомонитор. Следили за его функциями, какие-либо изменения критические для состояния здоровья не отмечались. Максимально ему помощь была оказана только в том, чтобы натереть виски нашатырем и дать понюхать под нос, чтобы привести в чувство», - рассказал дежурный медик Игорь Ильясов.



Андрею удалось выполнить 4758 прыжков - на 203 повторения больше, чем результат Книги рекордов России.

В качестве подарка от болельщиков - торт, который должен хоть немного восполнить потраченные за весь день калории.



«Устал, потихонечку отхожу. Последние 200-300 повторений было тяжело, а так - нормально. Помогали зрители, болельщики, люди поддерживали, желали всего хорошего, хлопали. Мне это помогало и мысли победы тоже», - поделился кандидат на попадание в книгу рекордов России Андрей Шевченко.

Впереди остался самый простой, но самый ответственный этап - вынесение вердикта экспертов. Выполнение упражнений записывали на видеокамеры, кроме того, все 12 часов вели онлайн-трансляцию в интернете. Теперь видеоматериал должны тщательно проанализировать.



«После минимального видеомонтажа все файлы склеим в один и отправим в Омск в Книгу рекордов России, будем ждать от туда одобрения. После полной проверки они пришлют нам сертификат, что Андрей является рекордсменом Книги рекордов России», - пояснил организатор марафона Дмитрий Князев.



Побит ли рекорд официально, будет известно в течение месяца. Однако для спортсмена и его близких сертификат - скорее приятая формальность. Независимо от результата выдержать изнурительный 12-часовой марафон - это уже победа.

Спорт

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