Пензенский кондитер стал вторым на всероссийском конкурсе профмастерства

Пензенец Иван Букарев занял второе место в номинации «Лучший кондитер» на федеральном этапе всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который проходил в Тамбове.

В состязании принимали участие кондитеры от 21 года. Каждый из них должен был отработать по своей специальности не менее трех лет. Задания, представленные в конкурсе, соответствовали четвертому разряду работ квалификации «кондитер», сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Участники показали свои знания о технологии производства, организации работы, санитарных нормах и охране труда. В практической части они занимались приготовлением тортов и пирожных.

Иван Букарев занял второе место и получил приз – 200 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».