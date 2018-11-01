Пензенский кондитер стал вторым на всероссийском конкурсе профмастерства

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01 ноября 2018, 11:34Общество
Пензенец Иван Букарев занял второе место в номинации «Лучший кондитер» на федеральном этапе всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который проходил в Тамбове.
В состязании принимали участие кондитеры от 21 года. Каждый из них должен был отработать по своей специальности не менее трех лет. Задания, представленные в конкурсе, соответствовали четвертому разряду работ квалификации «кондитер», сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Участники показали свои знания о технологии производства, организации работы, санитарных нормах и охране труда. В практической части они занимались приготовлением тортов и пирожных.
Иван Букарев занял второе место и получил приз – 200 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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