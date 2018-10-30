Пензенский кондитер борется за звание лучшего на всероссийском конкурсе

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30 октября 2018, 13:02Политика
Пензенец Иван Букаев принимает участие во всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Он борется за звание ведущего кондитера страны.
Финальный этап стартовал в Тамбове 30 октября, он будет идти в два дня, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
Пензенец примет участие в очных соревнованиях, где нужно будет показать теоретические знания и практические навыки. В первом случае он расскажет о приготовлении мучных кондитерских изделий, организации деятельности кондитерского цеха, санитарных правилах и нормах, работе технологического оборудования, применении правил охраны труда и пожарной безопасности.
На практике конкурсанты должны будут за шесть часов приготовить кондитерские изделия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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