Пензенский кондитер борется за звание лучшего на всероссийском конкурсе

Пензенец Иван Букаев принимает участие во всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Он борется за звание ведущего кондитера страны.

Финальный этап стартовал в Тамбове 30 октября, он будет идти в два дня, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Пензенец примет участие в очных соревнованиях, где нужно будет показать теоретические знания и практические навыки. В первом случае он расскажет о приготовлении мучных кондитерских изделий, организации деятельности кондитерского цеха, санитарных правилах и нормах, работе технологического оборудования, применении правил охраны труда и пожарной безопасности.

На практике конкурсанты должны будут за шесть часов приготовить кондитерские изделия, пишет ИА «Пенза-Пресс».