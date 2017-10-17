17 октября 2017, 19:26Культура Пензенский композитор написал 135 романсов на стихи Лермонтова В Пензе юбилейным концертом отметили 70-летие именитого композитора Романа Давыдова. Поздравили маэстро преподаватели и учащиеся музыкальных школ города, академический хор и солисты Губернаторской симфонической капеллы. Встреча прошла в органном зале областной филармонии, где неоднократно звучали произведения известного деятеля культуры.

Песни, цветы и поцелуи пензенцы дарили юбиляру Роману Давыдову. Поздравить члена союза композиторов России и члена Международного союза музыкальных деятелей с 70-летием пришли коллеги, друзья и почитатели его творчества.

Роман Давыдов - автор многих произведений для органа, фортепьянных пьес для детей, романсов на слова русских поэтов. Его жизнь неразрывно связана с музыкой.

«Пошел в школу и уже в начальных классах играл свои произведения на концерте. Называлось «Переживание», у меня ноты сохранились. Причем с нотными тетрадями было трудно», - поделился член международного союза музыкальных деятелей Роман Давыдов.

Среди почетных гостей - коллектив Губернаторской симфонической капеллы. Когда-то музыканты впервые исполнили сочинение Романа Давыдова - поэму «Времена года» на стихи Тютчева. В юбилей маэстро произведение зазвучало снова.

Для руководителя академического хора Владимира Каширского Роман Давыдов - в первую очередь близкий друг. Они учились в нижегородской консерватории, а после вместе работали.

«Он очень одаренный, блестящий слух, замечательно владеет фортепиано. Он впитал традиции, которые идут от больших композиторов. Последние годы он пишет очень много произведений для детей», - рассказал заслуженный деятель искусств РФ Владимир Каширский.

Свои поздравления Роману Давыдовы адресовали представители областного министерства культуры и туризма, городской администрации, а так же музея-заповедника «Тарханы». Кстати, лермонтовская тема всегда вдохновляла юбиляра. К 200-летию поэта Роман Давыдов завершил большой труд, написав на его стихи 135 романсов.

Культура

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