27 июля 2017, 19:44Общество Пензенский «коммунальный фонтан» забил из-за некачественного ремонта Виновного в коммунальной аварии, которая произошла на улице Набережной реки Мойки города Пенза, установить не удалось. Прокурорская проверка показала, что прорыв сетей случился на бесхозном участке тепломагистрали.

Напомним, что внезапно забивший из-под земли фонтан воды высотой с пятиэтажку повредил несколько припаркованных поблизости автомомбилей.

Прокурорской проверкой установлено, что инцидент произошел после проведения плановых мероприятий ОАО «Т плюс теплосеть Пенза».

До проведения работ была ограничена подача воды жильцам восьми близлежащих домов. Затем водоснабжение было восстановлено, однако произошел порыв расположенных рядом бесхозяйных теплосетей.

Ранее по инициативе прокуратуры Ленинский районный суд обязал администрацию Пензы произвести работы по постановке на учет бесхозяйной теплосети, на которой произошла авария. Эта работа должна быть выполнена до конца 2017 года.

Исполнение решения суда находится на особом контроле.

Общество

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