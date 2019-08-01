Пензенский каратист завоевал «золото» спартакиады учащихся России

Зареченец Александр Сисин стал победителем турнира по карате в рамках девятой летней спартакиады учащихся России. За звание сильнейшего в весовой категории до 76 килограммов сражались 16 бойцов.

Александр Сисин занимается карате с пяти лет, поэтому движения на татами уже отработаны до автоматизма. В конце концов, упорные тренировки приносят результат. Доказательством стала победа спортсмена из Заречного на турнире в рамках девятой летней спартакиады учащихся России в весовой категории до 76 килограммов.

«Я и тренер были удивлены и очень сильно рады. Мы готовились к этому турниру три недели, у нас были сборы», - рассказал он.

Александр прошел на спартакиаде непростой путь. 16 сильнейших юных каратистов страны соревновались по олимпийской системе, поэтому чемпиону было необходимо одержать три победы. На пути к золотой медали Александру Сисину пришлось бороться со спортсменами из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга. На руку ему сыграло то, что он давно знает каждого из оппонентов и был готов к их стилю ведения боя. Как отмечает сам спортсмен, самым тяжелым получился полуфинал. Бой развивался по кинематографическому сценарию. Победу пензенцу принес удар, который у него долго не получался, поэтому приходилось работать над растяжкой.

«Принятие решений в доли секунды - это очень сильно повлияло на победу. Саша проигрывал со счетом 1:0, оставалось не более 20 секунд. Он решил рискнуть, провести удар ноги, который раньше боялся делать, потому что могли поймать, все получилось, Саша заработал два балла и заработал выход в финал», - сказал главный тренер сборной Пензенской области по карате Андрей Мещеряков.

Следующий этап для Александра Сисина - первенство России (0+), которое пройдет в конце августа в Калининграде. На этом турнире ставки будут выше, ведь спортсмены будут сражаться не только за «золото», но и за путевку на мировое первенство, которое пройдет в Чили (0+).