16 января 2019, 17:37Спорт

Пензенский каратист стал «Мастером спорта международного класса»

Пензенскому спортсмену, серебряному призеру чемпионата Европы и чемпионата России в 2018 года Дмитрию Родичкину присвоили звание «Мастер спорта международного класса».

Дмитрий Родичкин первым в истории пензенского кекусина удостоен такого высокого звания, отмечает пресс-служба регионального минспорта. Достичь таких результатов ему помогли тренеры Александр Коршунов и Владимир Сычин.

На Олимпийском балу в конце 2018-го спортсмену вручили благодарственное письмо губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за выдающиеся достижения в сфере физической культуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 174
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: Скриншот: http://sport.pnzreg.ru/news/4476/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ