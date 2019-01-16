Пензенский каратист стал «Мастером спорта международного класса»

Пензенскому спортсмену, серебряному призеру чемпионата Европы и чемпионата России в 2018 года Дмитрию Родичкину присвоили звание «Мастер спорта международного класса».

Дмитрий Родичкин первым в истории пензенского кекусина удостоен такого высокого звания, отмечает пресс-служба регионального минспорта. Достичь таких результатов ему помогли тренеры Александр Коршунов и Владимир Сычин.

На Олимпийском балу в конце 2018-го спортсмену вручили благодарственное письмо губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за выдающиеся достижения в сфере физической культуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».