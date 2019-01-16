Пензенский каратист стал «Мастером спорта международного класса»

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16 января 2019, 17:37Спорт
Пензенскому спортсмену, серебряному призеру чемпионата Европы и чемпионата России в 2018 года Дмитрию Родичкину присвоили звание «Мастер спорта международного класса».
Дмитрий Родичкин первым в истории пензенского кекусина удостоен такого высокого звания, отмечает пресс-служба регионального минспорта. Достичь таких результатов ему помогли тренеры Александр Коршунов и Владимир Сычин.
На Олимпийском балу в конце 2018-го спортсмену вручили благодарственное письмо губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за выдающиеся достижения в сфере физической культуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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