Пензенский каменщик-пенсионер даст фору любому

С августа для пенсионеров, которые работали до 2017 года, будет произведен перерасчет страховой части пенсии. Конечно, в сторону повышения. Сейчас в Пензенской области страховые пенсии получают почти 400 тысяч человек. Из них каждый четвертый с августа сможет рассчитывать на прибавку.

Виктор Постнов в свои 57 лет довольно ловко управляется с лопатой и строительным мастерком. На пенсию он вышел досрочно, в 55. Но решил продолжить трудиться - и лишний рубль в бюджет семьи, и польза обществу. Тем более, за долгие годы каменщик накопил немалый опыт.

«Любого молодого заткну за пояс. Со временем навык пришел, даже на глаз делать могу, а не то, что раньше, через каждые три ряда приходилось отвесом проверять. Сейчас если только чтобы себя проверить», - сказал Виктор Постнов.

Кроме Виктора Владимировича в бригаде из 20 человек есть еще два каменщика-пенсионера. Через их руки прошли миллионы кирпичей. Но проверять кладку бригадир должен и за ними, чтобы убедиться, что все выполнено качественно.

Скоро все бригады будут отмечать День строителя. Он приходится на второе воскресенье августа. Виктор Постнов от себя лично заранее поздравляет с ним своих коллег.

«Это святой праздник для строителя, стараемся к этому времени завершить побольше объектов. Поздравляю всех с праздником!», - сказал он.

Если эта дата касается только тех, кто так или иначе причастен к строительству, то 1 августа - всех пенсионеров. С этого дня страховые пенсии людей, продолжающих трудовую деятельность, пересчитываются в сторону увеличения. В каждом случае перерасчет строго индивидуальный.

«Максимальная прибавка ограничена тремя баллами в суммовом выражении, она может составить 244 рублей 47 копеек. Средний размер - около 170 рублей», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

При этом тех пенсионеров, кто окончил трудовую деятельность в апреле 2018 года, ждет тройное повышение. Они получат пенсию с учетом всех пропущенных индексаций и с доплатой за май, июнь и июль. А уже с сентября они будут получать деньги без учета этой доплаты. Таким образом, на увеличенный размер страховых пенсий в августе могут рассчитывать почти 2000 уволившихся пенсионеров.