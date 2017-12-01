Пензенский IT-проект получил государственную поддержку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2017, 15:46Общество
Команда IT-лаборатории, своего рода практической школы начинающих программистов, выиграла президентский грант.
Для Олега Чебана IT-лаборатория стала возможностью в свои 19 лет найти престижную работу по профессии. Сейчас молодой человек трудится вместе с коллегой по летней лаборатории. Тогда они вместе с командой разработали демо-версию компьютерной игры, задумка привела на собеседование.
В этом году IT- лабораторию закончили 45 молодых специалистов. В ней принимают участие студенты и молодые специалисты, под руководством кураторов они делают проекты, которые затем оценивают эксперты. И по истечении шести недель участники показывают прототипы, которые должны работать.
Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, а именно IT-лаборатория, в этом году выиграла президентский грант. Ребята уже решили, что его направят на то, чтобы на финальном этапе, перед сдачей проекта, студенты и кураторы работали не на базе коммерческой IT-компании, а более неформально и самобытно. Все с одной целью - чтобы этот креатив открыл дорогу в будущее.
03 декабря 2017, 18:06Пензенцы могут помочь животным зооуголка едой
03 декабря 2017, 17:41«Секретный миллионер» подарил деньги пензенской мастерской
03 декабря 2017, 16:14Губернаторская симфоническая капелла сыграет с итальянцами
03 декабря 2017, 16:02Пензенца будут судить за кражу элитного алкоголя
03 декабря 2017, 15:46Пензенский IT-проект получил государственную поддержку
03 декабря 2017, 15:02В Пензе будут работать 40 хоккейных коробок
03 декабря 2017, 14:18Сельские специалисты получают поддержку на улучшение жилищных условий
01 декабря 2017, 19:52Пензенская гончарная мастерская получила грант 1 млн 300 тыс руб