03 декабря 2017, 15:46Общество Пензенский IT-проект получил государственную поддержку Команда IT-лаборатории, своего рода практической школы начинающих программистов, выиграла президентский грант.

Для Олега Чебана IT-лаборатория стала возможностью в свои 19 лет найти престижную работу по профессии. Сейчас молодой человек трудится вместе с коллегой по летней лаборатории. Тогда они вместе с командой разработали демо-версию компьютерной игры, задумка привела на собеседование.

В этом году IT- лабораторию закончили 45 молодых специалистов. В ней принимают участие студенты и молодые специалисты, под руководством кураторов они делают проекты, которые затем оценивают эксперты. И по истечении шести недель участники показывают прототипы, которые должны работать.

Ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, а именно IT-лаборатория, в этом году выиграла президентский грант. Ребята уже решили, что его направят на то, чтобы на финальном этапе, перед сдачей проекта, студенты и кураторы работали не на базе коммерческой IT-компании, а более неформально и самобытно. Все с одной целью - чтобы этот креатив открыл дорогу в будущее.

Общество

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