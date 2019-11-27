Пензенский Губернский лицей выиграл три приза на всероссийском форуме

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27 ноября 2019, 15:06Образование
Губернский лицей, в котором учатся более 200 школьников, был отмечен в нескольких номинациях на всероссийском образовательном форуме «Школа будущего».
Губернский лицей признан лучшим лицеем России в 2019 году. Его учащиеся осваивают школьную программу с углубленным изучением химии и биологии, математики и физики, информатики. В число лучших школ страны он входит из года в год.
Заместитель директора образовательной организации по учебно-воспитательной работе Марина Калдина получила приз как лучший завуч.
Центр дистанционного обучения, действующий на базе учебного заведения, признан лучшей школой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он открылся в 2009 году на средства федеральной целевой программы «Дистанционное образование детей-инвалидов», а 1 сентября 2010-го в него были зачислены 30 обучающихся.
Сейчас он насчитывает уже более 150 учеников, которые осваивают школьную программу или посещают дополнительные занятия. Центр оснащен компьютерами с выходом в интернет, сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.
Напомним, что Центр по выявлению и поддержке одаренных детей, открывшийся на базе лицея осенью, также получил приз на форуме. Его признали «Событием года – 2019», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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